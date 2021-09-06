Много хаоса и суеты, или какое место занимает "Барыс" в гонке за выход в Кубок Гагарина после неудачного старта в КХЛ

Столичный клуб "Барыс" начал с двух поражений на старте сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), расположившись среди аутсайдеров Восточной конференции. Подробнее о балансе сил и месте казахстанской команды - в материале корреспондента Vesti.kz.

"Барыс" начал турнир с матчей с крепкими конкурентами, ведь "Салават Юлаев" с "Металлургом" относят к топ-5 конференции, поэтому игры с ними показательны. Казахстанцы могли зацепиться за очки, но им не хватило фарта, а где-то и физических сил. Много хаоса и суеты, которые мешают быть успешнее.

С другой стороны, "Барыс" вряд ли имеет перспективы подняться выше седьмого места на "Востоке". "Амур" и "Адмирал" претендуют на роль аутсайдеров конференции, а вот клуб из Казахстана должен быть чуть-чуть повыше. Явного фаворита в гонке за места в топ-8 пока нет, но есть кандидаты.

Предполагаемые места в Восточной конференции

1. "Салават Юлаев"

2. "Авангард"

3. "Металлург"

4. "Ак Барс"

5. "Нефтехимик"

6. "Трактор"

7. "Сибирь"

8. "Автомобилист"

9. "Барыс"

10. "Куньлунь"

11. "Адмирал"

12. "Амур"

Предположим, что столичный клуб возглавит группу, которая не пройдет в плей-офф. Или будет очень близко. Соперники? "Трактор", "Сибирь", "Автомобилист" и "Куньлунь". Не нужно удивляться высокому месту "Нефтехимика", ведь российская команда обязана обосноваться в группе лидеров.

Первая четверка тоже выглядит отчетливо. Слабый старт "Ак Барса" или "Автомобилиста" не должны вводить в заблуждение, ведь оба клуба на бумаге посолиднее "Барыса". У казахстанцев все-таки проблем побольше и есть вариант пройти мимо выхода в Кубок Гагарина.

Во всем виноват Даррен Диц, или почему лидер "Барыса" проваливает старт сезона в КХЛ

Напомним, столичный клуб стартовал в сезоне КХЛ с двух домашних поражений, проиграв сначала "Салавату Юлаеву" (1:5), а затем "Металлургу" (1:2). Виноватым сделали Даррена Дица, а фанаты припомнили ему большую заработную плату.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!