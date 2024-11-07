"Барыс" потерпел обидное поражение от "Автомобилиста" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 1:3. Хотя после двух периодов казахстанский клуб вел 1:0, но за 13 минут пропустил трижды и лишился возможности сотворить громкую сенсацию.

У астанчан отличился Никита Сетдиков (19-я минута). У екатеринбургской команды голы забили Никита Трямкин (47-я), Брендэн Лайпсик (54-я) и Стефан Да Коста (59-я).

"Автомобилист", набрав 30 очков, продолжает идти вторым в Восточной конференции, в которой "Барыс" находится на предпоследнем, 11-м месте, имея в активе 14 баллов.

Следующую игру подопечные Галыма Мамбеталиева проведут на выезде с нижнекамским "Нефтехимиком" 11 ноября.