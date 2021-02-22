Казахстанский клуб "Барыс" в третий раз в сезоне проиграл новосибирской "Сибири" и откатился на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. О финишной прямой для столичной команды и ее прямых конкурентов - в материале корреспондента Vesti.kz.

После двух домашних игр казахстанский клуб должен был переиграть "немотивированного" соперника из Новосибирска, но был разбит россиянами со счетом 1:5. Необязательная потеря очков ослабила позиции "Барыса", но шанс на повышение по таблице еще остается. Дополнительные одно-два очка сделали бы это сейчас, но столичные хоккеисты не смогли реализовать почти три десятка бросков. Крупное поражение вдвойне удивительно, ведь "Сибирь" не забивала больше двух голов в последних встречах.

Оставшиеся игры "Барыса" в регулярном чемпионате:

23 февраля - "Ак Барс" (на выезде) - 40 на 60;

25 февраля - "Куньлунь" (на выезде) - 70 на 30;

27 февраля - "Авангард" (на выезде) - 45 на 55.

Впереди "Барыс" ждут испытания, которые будут еще сложнее, а право на ошибку уже реализовано. Упираться будет даже "Куньлунь", игры с которым для казахстанцев по сезону складываются очень непросто. Но тут может сработать другой "бонус". "Ак Барс" с "Авангардом" уже практически решили турнирные задачи, поэтому можно ожидать, что кто-то из лидеров останется в запасе. В подтверждение можно вспомнить, что казанцы проиграли три из пяти последних матчей. Поэтому "холодный душ" с "Сибирью" должен встряхнуть "Барыс", если они реально рассчитывают на движение по таблице КХЛ.

Оставшиеся игры "Трактора":

23 февраля - "Сибирь" (дома) - 65 на 35;

25 февраля - "Торпедо" (дома) - 55 на 45;

27 февраля - "Металлург" (на выезде) - 45 на 55.

Челябинцы практически выиграли гонку за пятое место. Им нужно взять всего два очка, чтобы оказаться недосягаемыми для конкурентов, ведь у них преимущество по дополнительным показателям. Но в каком матче это произойдет? "Сибирь" ни разу не проиграла "Трактору" в основное время, а "Торпедо" тоже претендует на место повыше в Восточной конференции. Не сдастся и "Металлург": магнитогорцы соревнуются с "Салаватом Юлаевым" за третье место в конференции.

Оставшиеся игры "Автомобилиста":

23 февраля - "Динамо" Москва (на выезде) - 40 на 60;

25 февраля - "Сочи" (на выезде) - 60 на 40;

27 февраля - "Сибирь" (дома) - 55 на 45.

Москвичи переиграли "Автомобилист" во всех трех матчах сезона, забив соперникам 17 голов. Позитивнее выглядят перспективы в игре с аутсайдером турнира, но "Сочи" уже наказал за недооценку в Екатеринбурге, когда едва не вырвал победу у фаворита (4:3 Б). Встреча с "Сибирью"? Как и с "Сочи", "Автомобилист" имеет больше шансов на успех, но единственная дуэль с десятью забитыми шайбами в Новосибирске завершилась в пользу хозяев льда.

Оставшиеся игры "Торпедо":

23 февраля - "Локомотив" (на выезде) - 35 на 65;

25 февраля - "Трактор" (на выезде) - 45 на 55;

27 февраля - "Нефтехимик" (на выезде) - 65 на 35.

Как и "Барыс", "Торпедо" завершает сезон на выезде. В сезонной серии с "Локомотивом" нижегородцы впереди (2:1), но победы одерживают строго на своем льду. Единственный вояж в Ярославль завершился крупной неудачей (0:5). Примерно такая же ситуация в дуэли с "Трактором": "Торпедо" выигрывает со счетом 2:1 после двух выигрышей дома, но еще встреча пройдет в Челябинске. "Нефтехимик" дважды был разбит в Нижнем Новгороде, но в начале января "Торпедо" было обыграно в буллитной серии в гостях.

Таким образом, если пятая команда "Востока" уже определена, то трио клубов с 66 очками имеет примерно равные шансы избежать восьмой позиции. Возможно, что "Барысу" не нужно будет биться за максимум очков, а хватит и трех-четырех баллов. Почему? "Торпедо" и "Трактор" тоже способны неожиданно потерять очки, как сделал это "Барыс" в матче с "Сибирью". Пропуском на места выше восьмого станут 70 и более очков.

Камбэки и пересмотры голов. Как конкуренты повлияли на место "Барыса" до последнего домашнего матча в "регулярке" КХЛ

Напомним, "Барыс" после побед над "Авангардом" и "Автомобилистом" проиграл "Сибири" и вернулся на восьмую строчку в конференции. Если бы турнир завершился сейчас, то казахстанская команда встретилась бы в плей-офф с казанским "Ак Барсом", который лидирует в регулярном чемпионате.