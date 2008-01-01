Гол без броска по воротам. Как "невероятная" шайба легионера "Барыса" отправила "Авангард" в нокаут

Казахстанский клуб выиграл матч у омичей.

Фото: ХК "Авангард"©
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Сегодня 12:30

Канадский форвард "Барыса" Фил Варон забил третий гол в ворота "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ, но бросал он не в ворота, а в игрока соперника. О хитром голевом броске 30-летнего нападающего - в материале корреспондента Vesti.kz.

Центрфорвард первого звена поучаствовал в контратаке вместе с Мэттом Фрэттином. Соперники попали под прессинг в средней зоне, а с шайбой оказался Варон: он отдал передачу напарнику, а сам поехал замыкать возможный отскок. Фрэттин момент не реализовал, а набросом из-за ворот эпизод доиграл Варон.

"Невероятный гол", - так четвертую забитую канадцем в сезоне шайбу охарактеризовали комментаторы КХЛ.



Голевой бросок канадца произошел примерно за две минуты до финальной сирены, а разница в счете достигла двух шайб (3:1). В оставшееся время "Авангарду" не удалось создать что-то опасное у ворот "Барыса", ведь отыграть такое преимущество за короткий отрезок времени очень сложно. Гол Варона не стал победным, но сорвал все наступательные планы "Авангарда".

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Добавим, что "Барыс" выиграл четвертую встречу подряд и закрепился с 41 очком на восьмом месте в Восточной конференции. Следующий матч подопечные Юрия Михайлиса проведут 26 декабря, когда на домашнем льду примут хабаровский "Амур".

Метки:
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Сегодня 12:30
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