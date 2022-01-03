"Барыс" вывел из списка травмированных нападающего Аркадия Шестакова, сообщает официальный сайт клуба.

26-летний центрфорвард сборной Казахстана не играл с 10 декабря, пропустив практически месяц. В 34 матчах регулярного чемпионата Шестаков набрал восемь (4+4) очков. Его показатель полезности - "-5". Две его шайбы стали победными.

В списке травмированных остался только один игрок - канадский центральный нападающий Коди Куник (5+9). Показатель полезности "-10".

Сегодня, 3 января, "Барыс" сыграет с рижским "Динамо". Игру покажут в прямом эфире, а матч начнется в 17:00.