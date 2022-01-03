Прямая трансляция первого матча "Барыса" в 2022 году

Сегодня, 3 января, "Барыс" сыграет с рижским "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 17:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна здесь.

"Барыс" с 42 очками идет восьмым в Восточной конференции, а "Динамо" с 37 баллами расположилось на 12-м месте на "Западе". Соперники в сентябре встречались в Риге: со счетом 3:2 выиграли хозяева льда.

Для соперников матч станет первым в 2022 году. Ранее Лига сообщила, что перенесла на более поздний срок матч прямого конкурента "Барыса" - "Автомобилиста" из Екатеринбурга. Сдвинут один из матчей и для казахстанцев.