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КХЛ отменила матч прямых конкурентов "Барыса"

КХЛ отменила матч прямых конкурентов "Барыса"
©ХК "Автомобилист"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила матч регулярного чемпионата с участием прямого конкурента "Барыса" из-за тестов на COVID-19, сообщает официальный сайт турнира.

Игра должна была состояться сегодня, 3 января, но Лига ее перенесла на другую дату.

"В связи с переводом части игроков хоккейного клуба "Автомобилист" на карантин и отсутствием возможности обеспечения их замены матч №540 "Йокерит" – "Автомобилист", запланированный на 3 января 2022 года, не состоится.

Оба клуба выразили согласие провести указанный матч в другую дату. Решение о возможности провести матч № 540 в другую дату будет принято дополнительно", - говорится в сообщении.

Добавим, что "Автомобилист" набрал 40 очков в 44 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. Что касается "Барыса", то у казахстанцев 42 балла и восьмая строчка в той же конференции. Сегодня, 3 января, столичный сыграет на своем льду с рижским "Динамо"

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Йокерит Автомобилист

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