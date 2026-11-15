Нападающий астанинского "Барыса" Джастин Бэйли укрепил лидерство в списке лучших снайперов регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2026/27, оформив хет-трик в матче с "Металлургом", передают Vesti.kz.

Бэйли забросил три шайбы "Металлургу"

В домашней встрече с магнитогорским клубом, завершившейся победой "Барыса" со счётом 5:4, американский форвард трижды поразил ворота соперника. Теперь на счету Бэйли 16 заброшенных шайб в текущем сезоне.

Ближайшим преследователем нападающего остаётся Максим Соркин из ЦСКА, в активе которого 13 голов. Третью строчку делят Нэйтан Тодд из "Металлурга" и Дмитрий Яшкин из "Шанхайских Драконов" — оба забросили по 12 шайб.

Следующий матч "Барыса" состоится в Уфе

После 26 проведённых встреч астанинская команда набрала 29 очков в регулярном чемпионате КХЛ.

Следующий матч "Барыс" проведёт 18 ноября на выезде против "Салавата Юлаева".