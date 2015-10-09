Астанинский "Барыс" на домашнем льду одержал победу над магнитогорским "Металлургом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), завершив встречу со счётом 5:4, сообщают Vesti.kz.

"Барыс" остановил лидера Востока

Хозяева сумели забросить пять шайб и в напряжённой борьбе превзошли одного из главных претендентов на лидерство в конференции. "Металлург" ответил четырьмя голами, однако этого оказалось недостаточно, чтобы избежать поражения.

Положение команд в таблице

Несмотря на неудачу, "Металлург" сохранил первое место в Восточной конференции. В активе магнитогорского клуба 39 очков.

"Барыс" благодаря победе улучшил своё положение и поднялся на пятую строчку Востока, набрав 29 очков.

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