Финалист Кубка Гагарина отпустил нападающего сборной Казахстана в другой клуб КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 17:36
©ХК "Ак Барс"

Казахстанский нападающий Кирилл Панюков перешел в омский "Авангард" из казанского "Ак Барса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает пресс-служба омского клуба ХК "Авангард" приобрел 26-летнего нападающего у "Ак Барса" в обмен на отступные.

Контракт игрока рассчитан на три года. В сезоне 2022/23 форвард провел за казанскую команду 68 матчей, набрал 15 (9+6) очков и имел плюс-17.

"Панюков – дисциплинированный, опытный нападающий, хороший стрелок. Он умеет выполнять тренерские задачи. Тот факт, что он бросает правильно, позволит нашей команде иметь дополнительные возможности для игры в большинстве. Подписание Панюкова усилит конкуренцию за места в составе, мы ожидаем, что этот игрок продемонстрирует свой характер и навыки в предстоящем сезоне", - прокомментировал переход Панюкова генеральный директор "Авангарда" Антон Курьянов.

"Ак Барс" в финале Кубка Гагарина со счетом 3:4 уступил ЦСКА в серии до четырех побед.

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Метки:
Авангард КХЛ Ак Барс

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