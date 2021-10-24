"Если честно...". Экс-игрок "Барыса" Блэкер - о скандальном интервью жены про Бората, драке с одноклубником и гражданстве Казахстана

Бывший игрок "Барыса" Джесси Блэкер, ныне выступающий за "Автомобилист", рассказал о впечатлениях от выступления за казахстанский клуб, драке с одноклубником Никитой Клещенко и гражданстве Казахстана. Его слова приводит "Рейтинг букмекеров".

Напомним, в "Барысе" защитник провел три сезона и был натурализован для сборной Казахстана. За это время Блэкер принял участие в 174 матчах КХЛ, включая 20 игр плей-офф. На его счету 55 (10+45) очков, в том числе 6 (2+4) - в Кубке Гагарина.

- За три года в "Барысе" какие ваши лучшие воспоминания?

- Хороших воспоминаний очень много, поэтому даже не знаю, что отметить. Я благодарен "Барысу", что там мне дали второй шанс в КХЛ и возможность прогрессировать в этой команде. Это были отличные три года для моей семьи и для меня лично. Мы наслаждались жизнью в Казахстане. Сотрудники клуба, болельщики, окружающие люди - все относились хорошо к игрокам.

- Почему вы решили принять гражданство Казахстана и выступать за эту страну?

- В клубе, в Казахстане ко мне и к моей семье относились самым лучшим образом. В "Барысе" я смог перезагрузить свою карьеру, поэтому посчитал правильным отблагодарить страну за это. Для меня честь играть за сборную Казахстана. Я понимал, что после этого не смогу больше выступать за национальную команду Канады, но таково было мое решение.

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- Многие обсуждали интервью вашей жены, в котором она заявила, что вы всем друзьям рассказываете, что живете в России, потому что в Америке у всех людей Казахстан ассоциируется с фильмом "Борат".

- Ее неправильно поняли. Думаю, что это был некорректный перевод. Она может рассказать о Казахстане, самой стране и людях, которые там живут, все только хорошее. Астана - невероятный город. За эти три года мы действительно полюбили его.

- Но ведь в Америке действительно у людей много стереотипов насчет Казахстана, и прежде всего из-за этого фильма.

- Стереотипы, наверное, есть о каждой стране. Когда мои друзья спрашивали о Казахстане, я всегда рассказывал им только хорошее. Мое мнение: всегда надо защищать страну, если о ней говорят что-то неприятное. Но я не слышал, чтобы люди в Канаде, особенно мои знакомые, высказывались как-то плохо о Казахстане.

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- Нельзя не спросить про вашу драку с партнером по команде Никитой Клещенко на тренировке. Из-за чего она произошла?

- Если честно, я даже не хочу это комментировать, потому что такие вещи должны оставаться внутри коллектива. Ты находишься вместе с партнерами по команде девять месяцев в году, и, как в любой семье, там могут случиться разногласия. В один день вы можете оказаться недовольны друг другом. Но подобные эпизоды, конечно, никогда не должны случаться. Команда все равно должна оставаться одной семьей (...).

- Думали сделать татуировки, связанные с Казахстаном, Россией?

- Да, как раз думал сделать что-то, посвященное времени, проведенному в КХЛ. Что-то будет связано с Астаной и Екатеринбургом.

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