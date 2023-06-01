Эксперт разобрал переход Никиты Михайлиса в новый клуб КХЛ

Российский журналист и эксперт хоккея Алексей Шевченко прокомментировал переход казахстанского нападающего Никиты Михайлиса в магнитогорский "Металлург", сообщают Vesti.kz.

По его мнению, "Магнитка" урвала "ценный лот с рынка свободных агентов". Однако эксперта смутил срок договора - соглашение рассчитано на один сезон.

Больше, чем в "Барысе"? Обнародована зарплата Михайлиса в новом клубе

"Почему только один год? Кто не уверен в будущем? "Металлург", не понимающий, чего ждать от хоккеиста, который ранее не играл нигде, кроме "Барыса", или сам спортсмен, планирующий следующей весной на еще более солидный контракт?

Видимо, все-таки первый вариант. На самом деле Михайлис должен был раньше покидать родную команду. Последние пять сезонов он преодолевает отметку в 15 заброшенных шайб за регулярку. Результат неплохой, но в плей-офф у хоккеиста ничего не получалось. Плюс "Барыс" никогда всерьез не претендовал на что-то серьезное: выход в плей-офф и борьба за то, чтобы пройти во второй раунд. Это максимум, на что способен клуб в нынешних условиях.

По-хорошему, ему бы озаботиться сменой клуба еще в прошлое межсезонье. Но тогда что-то не вышло. Более того, вдруг появились слухи, что форвард хочет попробовать свои силы в НХЛ, но это воспринималось как желание поторопить руководство казахстанского клуба найти деньги на контракт. Перспективы Михайлиса за океаном еще более туманны, чем карьера в любом другом клубе КХЛ. В "Барысе" надеялись на оффершит, но тогда не рискнули СКА и "Авангард".

Прошлый сезон у Никиты вышел довольно неудачным. Он долгое время никак не мог поразить ворота, команда была среди аутсайдеров и не попала в восьмерку, а когда в игре Михайлиса все наладилось, это не принесло пользу команде.

Кроме того, Никита в Астане - это местный хоккеист, любимец публики и надежда команды. Михайлис в Магнитогорске - очередной новичок с большой зарплатой, с которого будут спрашивать по полной программе. Есть и фактор Андрея Разина. Главный тренер команды любит работать с молодыми хоккеистами, менять их в лучшую сторону, раскрывать. С Михайлисом так не получится. Он уже состоявшийся хоккеист, который вряд ли сумеет быстро научиться делать что-то иначе.

Но при этом Никита реально сильный крайний форвард. В лучшие дни он тащил за собой команду, которая традиционно делает ставку на легионеров. Был одним из самых интересных игроков даже в трудные времена. Учитывая дефицит хоккеистов в "Металлурге", он точно получит много игрового времени, возможно, даже место в первом звене, если на Урале найдут правильных иностранцев", - написал Шевченко в статье на "Спорт-Экспресс".

В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ. "Барыс" впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.