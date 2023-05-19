Экс-тренер "Барыса" нашел работу в КХЛ

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Сегодня 16:36
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Тренерский штаб хоккейного клуба "Торпедо" пополнит белорусский специалист Эдуард Занковец, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу нижегородцев.

Занковец имеет почти двадцатилетний опыт тренерской работы. Трудился в качестве ассистента в таких клубах, как "Авангард" и СКА, а также возглавлял минское "Динамо", "Барыс", "Слован", "Металлург", петербургское "Динамо" и "Югру".

Работая в тренерском штабе "Авангарда", Занковец доходил до финала Кубка Гагарина.

Возглавляя астанинский "Барыс", выводил клуб в полуфинал Восточной конференции КХЛ, а "Динамо" становилось под его руководством серебряным призером чемпионата ВХЛ.

В сезоне 2022-2023 годов возглавляемая им ханты-мансийская "Югра" стала победителем регулярного чемпионата ВХЛ.

Добавим, что "Барыс" он тренировал с 2016 по 2017 годы, в этот период он также был наставником сборной Казахстана по хоккею.

Что касается "Торпедо", то нижегородцы стали четвертыми в таблице Западной конференции КХЛ сезона-2022/2023. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина они прошли московское "Динамо" (4-2, счет в серии), а во втором - уступили СКА (0-4).

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