Чешский защитник Давид Скленичка имеет несколько предложений от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Трансферы КХЛ", всего у игрока обороны более шести предложений от разных клубов Европы, но самыми выгодными являются предложения из КХЛ.

Скленичка играл за "Барыс" в период 2023-2024 годов, после чего перешел в швейцарскую "Лозанну".

Также в его карьере были шведский "Брюнес", финские "Кярпят", "Йокерит", канадский "Лаваль Рокет", чешские "Клатовы", "Гавличкув Брод", "Бероунсти Медведи" и "Пльзень".

Напомним, что по итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.