Драмой обернулся матч "Барыса" на Кубке Президента

Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 19:28
©ХК "Барыс"

"Барыс" провел третий матч в рамках Кубка Президента РК, который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

Встреча на льду "Барыс Арены" против тольяттинской "Лады" завершилась со счетом 4:3 в пользу российского клуба.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на 12-й минуте отличился Динмухамед Кайыржан, а Максим Минеев из "Лады" на 20-й сравнял счет.

Стартовая двадцатиминутка была омрачена травмой хоккеиста "Барыса" Данила Бутенко, которую он получил в столкновении с соперником. Он покинул лед с помощью медиков.

Во втором периоде была заброшена только одна шайба. Вновь отличился Кайыржан, оформивший взятие ворот на 26-й минуте.

Заключительный период вместил в себя три шайбы: на 43-й минуте Евгений Грошев сравнял счет - 2:2. Спустя три минуты Коннор Смит забросил третью шайбу "Барыса".

"Лада" спаслась на 58-й минуте после гола Артема Иванюженкова. Примечательно, что эпизод со взятием ворот потребовал длительного просмотра видеоповтора.

Победу "Ладе" в овертайме принесла шайба Владислава Червоненко на 62-й минуте.

Таким образом, "Лада", набрав шесть очков, заняла первое место на групповой стадии. Сборная Казахстана с четырьмя баллами стала второй. У "Барыса" три очка и третье место, а замкнул таблицу "Амур", не сумевший набрать ни одного балла.

В финале Кубка Президента сыграют "Лада" и сборная Казахстана, а "Барыс" и "Амур" разыграют третье место.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Амур Хоккей

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