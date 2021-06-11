Доус дал первый комментарий после перехода в новый клуб

Хоккеист сборной Казахстана Найджел Доус поделился своими эмоциями от перехода в немецкий "Адлер Мангейм", сообщает корреспондент Vesti.kz. Контракт рассчитан на два года.

"Я очень счастлив быть частью этой команды. Принимая во внимание историю клуба, принять предложение от "Адлера Мангейма" было несложно. Моя цель - активно помогать команде и вернуть чемпионский титул", - сказал он пресс-службе клуба.

Минувший сезон 36-летний Доус отыграл за казанский "Ак Барс". В "регулярке" провел 47 матчей и набрал 43 (23+20) очка, в 14 играх плей-офф заработал шесть (3+3) очков.

В этом году 36-летний форвард не помог сборной Казахстана на чемпионате мира в Риге, отправившись отдыхать в Дубай.

В период 2011-2018 годов он защищал цвета "Барыса".

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