Догнать и обогнать "Авто" с "Торпедо". "Барыс" разобрался с "Авангардом" и рвется в плей-офф КХЛ

Восьмая победа "Барыса" в последних девяти матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) может открыть команде возможности продвижения по таблице Восточной конференции. Подробнее о перспективах подопечных Юрия Михайлиса - в материале корреспондента Vesti.kz.



41 набранное очко после встречи с "Авангардом" не стало пропуском на седьмое место на "Востоке", ведь "Торпедо" тоже выиграло и восстановило разницу в два балла. Этот успех нижегородцев вывел их на шестое место, а ниже опустился "Автомобилист" (42 очка), который проиграл четыре матча из пяти. Сможет ли "Барыс" пойти выше?



Во-первых, такой шанс дает меньшее количество проведенных игр (35), так как конкуренты провели на одну или четыре встречи больше. Во-вторых, ни один из ближайших соперников по таблице не показывает такую стабильность в наборе очков, как "Барыс". Если казахстанская команда сохранит темп, то претендовать может не на седьмое место, а на шестое.







Поменяться местами команды могут еще до Нового года, ведь "Барысу" осталось сыграть три матча ("Амур", "Сибирь" и "Металлург"), а "Торпедо" - два ("Динамо" Рига и "Локомотив"). У "Автомобилиста", который по результатам последних матчей выглядит аутсайдером в этой гонке, тоже три матча ("Салават Юлаев", "Нефтехимик" и "Амур").



Вряд ли трио клубов с "Барысом" в составе успеет подняться еще выше, ведь ведь ведущая пятерка клубов не только набрала на четыре очка больше, но и в основное время выигрывает чаще. Могут еще подтянуться "Сибирь" (36 очков) и "Амур" (30), расположившиеся сразу за "Барысом". Оба клуба провели по 38 игр, но возможный успешный финишный рывок в турнире оставляет им шансы на выход в Кубок Гагарина.



Таким образом, четыре-пять клубов претендуют на три последних места в плей-офф Восточной конференции. "Барыс", скорее всего, не останется без игр на вылет, но для этого нужно уверенно провести вторую половину регулярного чемпионата. Казахстанский клуб может претендовать на любое место во второй части таблицы "Востока", а вот подняться выше будет практически невозможно.



Гол без броска по воротам. Как "невероятная" шайба легионера "Барыса" отправила "Авангард" в нокаут



Добавим, что после четырех побед на выезде казахстанская команда сыграет на домашнем льду с "Амуром" 26 декабря. Голом без броска по воротам отметился форвард Фил Варон, который установил окончательный счет в матче с "Авангардом" (3:1).