"Диц, как всегда, на высоте". Михайлис - о победе "Барыса", возвращении капитана и игре нового финского защитника

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис, комментируя гостевую победу над китайским "Куньлунь Ред Стар" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), оценил игру отдельных игроков своей команды. По его словам, на высоте был вернувшийся после травмы капитан Даррен Диц, а вот новый защитник Алекс Линтуниеми еще не набрал свою форму.

"Тяжелая игра, вязкая. "Куньлунь" здорово обороняется, практически не давали нам шансов. Играли плотно и агрессивно. Здорово, что в третьем периоде Линус Виделль отдал передачу и Самат Данияр забросил. В раздевалке поздравили его с первой шайбой в КХЛ. Алекс Линтуниеми сыграл на твердую четверку, видно, что еще не в кондициях, но будет добавлять. Даррен Диц, как всегда, сыграл на высоте", - цитирует Михайлиса сайт КХЛ.

Напомним, "Барыс" выиграл в овертайме со счетом 2:1. Решающую шайбу забросил Диц.