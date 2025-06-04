Диц отказался от сборной Казахстана и меняет клуб: снова в КХЛ?

Канадский защитник Даррен Диц, ранее выступавший за ряд клубов КХЛ, может пополнить состав минского "Динамо", передают Vesti.kz со ссылкой на Telegram-канал "Трансферы КХЛ|Хоккей".

Минский клуб завершил регулярный чемпионат КХЛ на четвертом месте в Западной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина "Динамо" дошло до второго раунда, где уступило "Трактору" из Челябинска в серии до четырех побед со счетом (1-4).

Ранее появлялась информация, что 31-летний защитник покинет екатеринбургский "Автомобилист" и продолжит карьеру в немецком чемпионате.

С 2017 по 2021 год Диц выступал за казахстанский "Барыс", после чего перебрался в ЦСКА. Весной 2024 года он был обменян в омский "Авангард", однако уже в ноябре клуб расторг с ним контракт. Позднее хоккеист присоединился к "Автомобилисту".

В сезоне-2024/25 Диц провел 18 матчей за "Авангард", набрав 4 (1+3) очка, а также сыграл 31 встречу за "Автомобилист", отметившись восьмью результативными передачами. В плей-офф он принял участие в семи матчах и отдал два голевых паса.

Ранее хоккеист вызывался в сборную Казахстана, однако впоследствии отказался от выступлений из-за проблем с получением гражданства.