"Держимся друг за друга". Форвард "Барыса" - о функциональной яме после карантина и победе над четвертой командой "Востока"

Всего было заброшено шесть шайб.

Роман Старченко. Фото: globallookpress.com ©
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Сегодня 08:47
Нападающий "Барыса" Роман Старченко поделился своими эмоциями от победы над "Трактором" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 4:2 в пользу казахстанского клуба.

"Неплохо начали, два с половиной периода контролировали игру. Потом после счета 3:0 то ли "Трактор" хорошо добавил, то ли мы подустали. Но собрались, выстояли и довели матч до победы. Я бы не сказал, что особенно были настроены на эту игру. Мы на все матчи настраиваемся. Просто в этот раз хорошо реализовали большинство. Как "Барысу" удалось перестроиться в последних матчах? После карантина мы вышли и физически подсели, теперь через игры форму набираем. Много травм пошло. Держимся друг за друга. Все вместе залезли в эту яму, теперь все вместе выбираемся оттуда", - приводит его слова сайт КХЛ.

После этой игры "Барыс" набрал 35 очков и поднялся на восьмое место в Восточной конференции, в которой "Трактор" с 46 баллами остался на четвертой позиции. Следующую игру подопечные Юрия Михайлиса проведут на выезде с пекинским "Куньлунем" 19 декабря.
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Сегодня 08:47
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