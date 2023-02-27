"Держим связь с клубами НХЛ". Михайлис - о контракте с "Барысом" и работе с отцом

Нападающий "Барыса" Никита Михайлис высказался о завершении контракта со столичным клубом, переговорах с командами НХЛ и отношениях с отцом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В интервью каналу "Скользкий лед" хоккеист ответил, как взаимодействовал с отцом - Юрием Владимировичем, когда тот возглавлял столичный клуб.

"На самом деле на мне не сказывается, что отец теперь не работает в "Барысе". Я с детства с ним был, ко мне были все те же требования, и в первую очередь он меня ругал, даже если я играл средне. Сейчас отец отдыхает, в Севастополе дом строит.

Да, после каждой игры он пишет, созваниваемся. Но очень редко про хоккей говорим, он сам понимает, если это все мусолить, то это ни к чему хорошему не приведет.

Конечно, иногда бывало тяжело, когда отец сильно ругал, но надо понимать, что это большая ответственность и надо справляться с ней. Но по большей части он относился ко мне так же, как и ко всем, за исключением того, что вне хоккея мы можем пообщаться. Но я с детства привык, что надо заслужить это место, чтобы не было разговоров", - сказал Михайлис.

Кроме того, один из ведущих игроков "Барыса" прокомментировал интерес со стороны клубов НХЛ.

"Да, в прошлом году на меня выходили команды из НХЛ. В этом году держим связь. Мой контракт с "Барысом" заканчивается. Мы много общались с командами НХЛ, они приезжали на чемпионат мира, что-то не получилось, пока отложили. Конечно, с детства у меня было и остается желание сыграть в НХЛ", - добавил форвард.

Напомним, что Михайлис в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сыграл 58 матчей, забил 15 голов и сделал 26 результативных передач. "Барыс" намерен сохранить игрока в составе и проведет переговоры о продлении контракта.