"Чуда не произошло". "Трактор" нанес "Барысу" второе поражение подряд в КХЛ

Столичный "Барыс" сыграл с челябинским "Трактором" в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. При этом астанчане уступали 0:3, пропустив второй гол в меньшинстве при игре 3 на 5. Но к своей чести, сумели впоследствии собраться и отквитать пару шайб.

Стоит заметить, что тренерский штаб на эту игру предпочел выставить вратаря сборной Казахстана Никиту Бояркина, которого в конце игры было вынуждено поменять на полевого игрока, но это дивидендов не принесло. Более того, соперник забил в пустые ворота.

Благодаря этому успеху "Трактор" набрал 63 очка и закрепился на втором месте в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 40 баллами остался на восьмой позиции. Это поражение стало вторым подряд для подопечных Юрия Михайлиса, которые ранее уступили в гостях "Ак Барсу" (3:5).

Следующую игру казахстанцы проведут на своем льду с "Автомобилистом" 27 декабря.