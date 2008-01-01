"Честь и хвала". Михайлис - о победе "Барыса" над "Авангардом", игре в меньшинстве и возвращении Блэкера

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис разобрал по периодам гостевую победу над "Авангардом", который идет вторым в Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также на послематчевой пресс-конференции он прокомментировал возвращение защитника Джесси Блэкера, который восстановился после перелома челюсти, полученного в потасовке на тренировке.

- В первый период равная борьба была. Много мы атаковали, много - соперник. Где-то, наверное, прощупывали друг друга. Второй период полностью был под нашим контролем. Здорово отыграли три на пять в меньшинстве. Честь и хвала нашим ребятам, которые сражались до последнего. Ну а в третьем периоде тоже примерно равная борьба была. У нас, наверное, моментов было больше, чем у соперника. Мы этим воспользовались, забили.

- Сегодня первую игру после большого перерыва сыграл Джесси Блэкер. Как оцените его?

- Нормально сыграл он. В своем стиле. Это оборонительный защитник, который умеет шайбы отбирать, который умеет играть на пятаке.... В меньшинстве, скажем, такой случай произошел... Но ничего страшного. По игре претензий к нему нет. Он выглядел очень достойно. Физическая подготовка хорошая у него. Так что он не уступал ничем.

Напомним, "Барыс" в последнем гостевом матче в 2020 году в Балашихе обыграл "Авангард" со счетом 3:1. Казахстанский клуб продлил победную серию до четырех матчей и закрепил свое положение в зоне плей-офф.