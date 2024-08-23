Чемпиона мира "отправили" в "Барыс"

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Сегодня 16:09
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Стало известно, кто может усилить состав "Барыса" перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передают Vesti.kz.

По информации "Трансферы КХЛ|ХОККЕЙ", им может стать 33-летний российский нападающий Антон Бурдасов.

В КХЛ он играл за челябинский "Трактор", санкт-петербургский СКА, уфимский "Салават Юлаев", московский ЦСКА, омский "Авангард". 

Чемпион мира 2011 года в составе молодежной команды России.

"Барыс" возьмет старт в новом сезоне КХЛ 4 сентября домашним матчем с нижнекамским "Нефтехимиком".

В межсезонье казахстанский клуб назначил нового главного тренера, которым стал Дэвид Немировски.

Также состав астанчан пополнили канадские форварды Уэйд Эллисон, Майкл Маклауд, шведский вратарь Юхан Маттссон, американский нападающий Коннор Джеффри Смит, канадский защитник Натан Болье, казахстанский форвард Всеволод Логвин, российский нападающий Дамир Жафяров и российский защитник Никита Камалов.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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