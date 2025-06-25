Российско-канадский специалист Дэвид Немировски рассматривается на пост главного тренера ярославского "Локомотива", передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Трансферы КХЛ".

Немировски начинал прошлый сезон в астанинском "Барысе", однако был уволен после серии неудачных матчей. Его сменил российский тренер Вячеслав Буцаев, а затем команду возглавил казахстанец Галым Мамбеталиев.

"Барыс" завершил регулярный чемпионат КХЛ на последнем, 12-м месте в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

"Локомотив", в свою очередь, провел сезон на высшем уровне: команда из Ярославля заняла первое место в Западной конференции, а затем впервые в истории завоевала Кубок Гагарина, обыграв челябинский "Трактор" в финальной серии со счетом 4-1.