Столичный "Барыс" провел матч регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса", сообщают Vesti.kz.

Во встрече в Казани по итогам трех периодов обошлось без заброшенных шайб. Более того в овертайме, счет также не изменился. Перед серией буллитов у голкипера "Барыса" Андрея Шутова было 28 отраженных бросков.

В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты "Ак Барса" - 1:0.

Отметим, что ранее в рамках текущего чемпионата "Барыс" дважды уступил "Ак Барсу" 3:5 и 0:3.

"Барыс" потерпел три поражения кряду. После 49 сыгранных матчей астанчане набрали 40 очков и занимают предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У "Ак Барса" 58 очков после 48 игр и шестое место на "Востоке".

Следующий матч "Барыс" проведет 15 января на своем льду против тольяттинской "Лады".