"Будет мстить". Сделан прогноз на матч "Барыса" с аутсайдером КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ "Барыс" - "Сочи". Он предрек казахстанскому клубу не особо сложную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет 2 октября в Астане и начнется в 17:00 по местному времени.

"Скажу честно, я не понимаю, как сочинцы смогли выиграть у минчан. Точнее так, я не понимаю, как минские "зубры" умудрились проиграть нынешним сочинцам. Но белорусское "Динамо" в текущем чемпионате - это отдельная песня, поэтому перейдем на предстоящий матч.

В матче этом, на мой взгляд, все предельно ясно. Во-первых, "Барыс" будет мстить - за свое поражение, датированное 9 сентября. Том самом, когда сочинцы одержали свою первую из нынешних двух победу. И второй раз подряд шесть штук от аутсайдера казахи точно не пропустят.

Во-вторых, как играют сейчас южане - все знают. Две победы в одиннадцати матчах - это само по себе сильно. Причем обе эти победы одержаны дома.

А ведь играть сочинцам предстоит как раз на выезде. В солнечном Казахстане, где у "Барыса" в нынешнем сезоне, на минуточку, четыре победы. И в казахской столице, которую уже запутались, как называть, пали куда более мощные команды, нежели скромный ХК "Сочи".

Учитывая все вышеизложенное и добавляя сюда статистику личных встреч, где у "Барыса" трехкратное превосходство по победам в рамках регулярных чемпионатов ВХЛ конкретно на казахстанском льду, предрекаю не особо сложную домашнюю победу "Барыса" в основное время и с нормальным таким преимуществом в счете - от двух шайб и более", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что перед этой игрой "Сочи" с 5 очками располагается на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 13 очками идет шестым на "Востоке".