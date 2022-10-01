"Будет мстить". Сделан прогноз на матч "Барыса" с аутсайдером КХЛ

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 20:24
©ХК "Барыс"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ "Барыс" - "Сочи". Он предрек казахстанскому клубу не особо сложную победу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет 2 октября в Астане и начнется в 17:00 по местному времени.

"Скажу честно, я не понимаю, как сочинцы смогли выиграть у минчан. Точнее так, я не понимаю, как минские "зубры" умудрились проиграть нынешним сочинцам. Но белорусское "Динамо" в текущем чемпионате - это отдельная песня, поэтому перейдем на предстоящий матч.

В матче этом, на мой взгляд, все предельно ясно. Во-первых, "Барыс" будет мстить - за свое поражение, датированное 9 сентября. Том самом, когда сочинцы одержали свою первую из нынешних двух победу. И второй раз подряд шесть штук от аутсайдера казахи точно не пропустят.

Во-вторых, как играют сейчас южане - все знают. Две победы в одиннадцати матчах - это само по себе сильно. Причем обе эти победы одержаны дома.

А ведь играть сочинцам предстоит как раз на выезде. В солнечном Казахстане, где у "Барыса" в нынешнем сезоне, на минуточку, четыре победы. И в казахской столице, которую уже запутались, как называть, пали куда более мощные команды, нежели скромный ХК "Сочи".

Учитывая все вышеизложенное и добавляя сюда статистику личных встреч, где у "Барыса" трехкратное превосходство по победам в рамках регулярных чемпионатов ВХЛ конкретно на казахстанском льду, предрекаю не особо сложную домашнюю победу "Барыса" в основное время и с нормальным таким преимуществом в счете - от двух шайб и более", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что перед этой игрой "Сочи" с 5 очками располагается на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 13 очками идет шестым на "Востоке".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сочи ХК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 20:24
КХЛ
"Будет мстить". Сделан прогноз на матч "Барыса" с аутсайдером КХЛ
Сегодня , 16:47
КХЛ
В "Барысе" подвели итоги выступления в КХЛ за сентябрь
Сегодня , 11:56
КХЛ
Олимпийский чемпион объяснил камбэк "Барыса" в матче с лидером КХЛ
Сегодня , 10:30
КХЛ
Экс-форвард "Барыса" высказался о камбэке с 0:3 и сделал заявление
Сегодня , 09:33
КХЛ
Легенда "Барыса" принес победу в КХЛ после камбэка с 0:3
Вчера , 10:09
КХЛ
Форвард сборной Казахстана помог обыграть "Ак Барс" и вернулся в топ-5 КХЛ
29 сентября, 21:28
КХЛ
КХЛ перенесла матч "Барыса"
29 сентября, 11:56
КХЛ
"Нафиг подписали". "Барыс" высмеяли за курьез от легионера в КХЛ
29 сентября, 10:31
КХЛ
"Потерял шайбу из виду - она ударила меня". Голкипер "Барыса" - о курьезном голе
29 сентября, 09:35
КХЛ
В КХЛ выделили камбэк "Барыса" с курьезным голом вратаря
© 2008 - 2022 ТОО «EML»