Американский форвард Энтони Луис заключил годовой контракт с хоккейным клубом "Барыс", а затем появилось видео с голевыми бросками 27-летнего нападающего, сообщает Vesti.kz.

Перед приходом в "Барыс" форвард провел сезон в АХЛ: за "Техас Старс" в 66 матчах регулярного чемпионата Луис набрал 55 (24+31) баллов и стал лучшим бомбардиром своей команды.

Нападающего приняли с воодушевлением в комментариях, назвав его бросок "хорошим" или "киллерским".

"Барыс" подписал американского бомбардира

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