Кто больше всех зарабатывает в "Барысе"? Обнародованы зарплаты игроков

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 12:19
©ХК "Барыс"

"СЭ" опубликовал список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, сообщают Vesti.kz. Составлен топ-245 хоккеистов, получающих как минимум 20 миллионов рублей в год - это около 120 миллионов тенге.

Несмотря на то, что многие игроки уже подписали новые контракты на следующий сезон, учитываются действующие соглашения. 

На самом верху рейтинга по-прежнему Максим Шалунов из "Локомотива" и экс-игрок "Барыса" Корбэн Найт, выступающий за "Авангард". Они зарабатывают по 90 миллионов рублей в год (более 537 миллионов тенге).

Самым высокооплачиваемым игроком "Барыса" является канадец Линден Вей - 50 миллионов рублей в год, или около 300 миллионов тенге. Он занимает в списке 34-е место. Эту же строчку с капитаном с аналогичной зарплатой делит казахстанец Никита Михайлис.

Подробнее со списком можно ознакомиться здесь

 

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Никита

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:43
КХЛ
Назван самый высокооплачиваемый хоккеист сборной Казахстана. Он получает почти полмиллиарда тенге
Сегодня , 12:19
КХЛ
Кто больше всех зарабатывает в "Барысе"? Обнародованы зарплаты игроков
Сегодня , 09:35
КХЛ
Впервые за историю КХЛ. "Барыс" выдал самый худший сезон
Сегодня , 09:13
КХЛ
"Барысу" дали жесткий совет по поводу Скабелки после провала в КХЛ
Вчера , 21:49
КХЛ
"Барыс" едва не дожал "Авангард" в матче с семью голами
Вчера , 18:40
КХЛ
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Авангардом"
Вчера , 15:00
КХЛ
Никита Михайлис уходит? Казахстанский комментатор - о будущем "Барыса" после провала в сезоне КХЛ
Вчера , 13:47
КХЛ
Экс-форвард "Барыса" стал самым дорогим игроком КХЛ
Вчера , 09:00
КХЛ
"Может, за контракты ребята будут биться". "Барысу" сообщили исход матча с "Авангардом" в КХЛ
Вчера , 07:30
КХЛ
Прямая трансляция матча КХЛ "Авангард" - "Барыс"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»