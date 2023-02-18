"Барысу" посоветовали взять баян на игру с "Куньлунем"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" - "Барыс". Он считает, что победа останется за пекинским клубом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд пройдет сегодня, 18 февраля, в Мытищах и начнется в 20:00 по времени Астаны.

"После того как "Барыс" проиграл пять матчей из последних шести (но зато вылупился перед ЦСКА в Москве, победив в овертайме), дальнейшая судьба главной казахстанской команды в текущем сезоне окончательно стала ясна. В данный момент от предпоследнего места на "Востоке" казахстанцев отделяет семь очков, а больше восьми они не наберут, поскольку сыграть осталось только четыре матча. То есть "Барыс" в оставшихся играх с чистой совестью может играть весело, с шутками и прибаутками, захватывая на скамейку баян.

"Куньлунь" в такой ситуации пребывает уже больше месяца. Периодически выкидывает коленца, но чаще влетает с грохотом и под фанфары. Получается, что мы в предстоящем туре имеем матч двух веселых команд, которым от хоккея в этом сезоне больше ничего не нужно. А ведь может получиться интересный матч…

Смысла играть от обороны нет ни у кого, а значит, вероятно, нас ждет веселая игра с тоталом от 5,5 и выше. По итогам же этого матча предположу, "Куньлунь" наберет два очка, поскольку "Барыс" на выезде играет совсем слабо. Но не факт, что у китайских товарищей все получится в основное время", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Напомним, что для "Барыса" это последнее выездное турне в нынешнем сезоне. С составом команды можно ознакомиться здесь.

"Куньлунь" с 48 очками идет на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции, а астанчане (59), потерявшие шансы на попадание в плей-офф КХЛ, располагаются на последней, 11-й строчке "Востока".