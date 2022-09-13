В "Барысе" высказались о подписании известного вратаря и смене капитана

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал смену капитана в столичной команде и назвал сроки приезда нового голкипера, пишет официальный сайт клуба. Специалист рассказал, что было командное собрание.

Ранее Скабелка высказался о первой победе в КХЛ: "Барыс" на своем льду обыграл "Трактор".

- Сегодня на лед капитаном выходил Линден Вей. Чем обусловлено это решение?

- У нас состоялось командное собрание. Мы хотим, чтобы Никита чувствовал себя свободнее на площадке. Капитанская повязка дает груз ответственности. Никто не в обиде, все на пользу команде.

- Подписали вратаря Юлиуса Гудачека, когда увидим его в игре?

- 15-го или 16-го числа он прилетает. Пока не могу сказать, когда мы его увидим в игре. Нам сначала надо оценить его форму.

"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

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