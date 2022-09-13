Скабелка удивился первой победе в сезоне КХЛ и объяснил результаты "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка высказался о выигранном столичной командой матче в регулярном чемпионате КХЛ у челябинского "Трактора", пишет официальный сайт клуба. Он также прокомментировал неудачный старт в турнире.

Казахстанский клуб одержал дебютную победу в новом сезоне КХЛ, а специалист из Беларуси высказался о первом домашнем матче.

– Тяжелый матч, в первую очередь психологически, никто не был доволен проведенной выездной серией. Было волнение. Ребята молодцы, достаточно терпеливо сыграли. Забили первыми и довели до победы эту игру. Были ошибки, но все друг за друга ложились, с этого получилась такая трудовая победа.

- Был неудачный старт, можем надеяться, что черная полоса для "Барыса" завершилась?

- Я думаю, не было черной полосы. Да, мы не взяли те очки на выезде, которые хотели. Но ребята показывали неплохой хоккей. В этом весь и парадокс, когда ты идешь хорошо, но при этом проигрываешь. Возможно, сегодня мы не так ярко сыграли в атаке, но надежно в обороне. Этого нам хватило, чтобы победить.

Ранее "Барыс" проинформировал о контрактах со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком и канадским защитником Нельсоном Ножье.

Добавим, что встречей с "Трактором" казахстанский клуб открыл домашнюю серию - "Барыс" дважды сыграет с "Авангардом" (15 и 16 сентября), а затем примет "Сибирь" (18 сентября) и "Сибирь" (20 сентября).

"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

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