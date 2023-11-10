В "Барысе" сделали заявление о возвращении лидеров перед матчем КХЛ

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Сегодня 11:30
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В столичном "Барысе" прокомментировали ситуацию с травмированными игроками перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Астане на "Барыс Арене" и начнется в 19:30 по столичному времени.

"Самат Данияр выведен из списка травмированных, вчера он провел первую тренировку в общей группе. Также весьма вероятно появление в заявке на вечерний матч лучшего бомбардира команды Райли Барбера", - пишет пресс-служба столичного клуба.

В текущем сезоне защитник Данияр сыграл 19 матчей и набрал 6 (1+5) баллов. Райли провел 23 матча, в которых набрал 23 (10+13) баллов.

22 октября "Барыс" обыграл "Куньлунь" на выезде по буллитам - 3:2.

После 29 матчей "Барыс" с 23 очками занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. "Куньлунь" (23 очка в 32 играх) занимает предпоследнее десятое место на "Западе".

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