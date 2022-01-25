У "Барыса" может потерять набранные очки в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) во время продолжения регулярного чемпионата, но есть и другой вариант. Раскладом поделился российский эксперт Алексей Шевченко в своем телеграм-канале "Держи Передачу", передают Vesti.kz.

Ранее турнир был приостановлен, а казахстанскому клубу подобрали возможного соперника по первому кругу плей-офф.

"Ура. Новости КХЛ. Все клубы лиги проголосовали за то, чтобы провести еще по три матча, а в плей-офф попадали по проценту набранных очков. Однако, Есмантович утверждает, что согласовал с Мишустиным (!!!!) схему, что чемпионат останавливается на 45 играх. То есть все должны сыграть не больше 45 игр. Что думаете?

Зачем это ЦСКА? Они хотят сыграть с Северсталью в первом раунде плей-офф. Но это ладно. Если бы был профсоюз игроков, то он бы сейчас начал войну. Дело в том, что у очень многих хоккеистов не выполнены бонусы. Кому-то не хватает одного очка, передачи или "плюса". Кто-то жертвовал зарплатой ради бонусов. И теперь все это идет прахом.

Один из аргументов ЦСКА (или Мишустина) - в сборной 7 игроков клуба, они устанут, им надо отдохнуть. Про 45 матчей уточнение. 45 - это количество игр "Автомобилиста". То есть у команд, которые провели больше 45 матчей, очки забирают и игры аннулируются", - написал Шевченко.

По предположению автора, пострадать после такой арифметики может даже омский "Авангард", который идет выше "Барыса" и набрал на десять очков больше.

"Пацики, у кого калькулятор есть? Сделайте таблицу при 45 матчах каждого клуба и обнулении матчей, сыгранных сверх лимита. Может "Авангард" вне зоны плей-офф.

У меня предложение такое, надеюсь, Мишустин поддержит. Меняем результаты так, чтобы в первом круге ЦСКА попал на Ригу, во втором - на победителя пары "Ермак" - ЦСК ВВС. В третьем - кто-то из "Капитан", "Сахалинские Акулы", "Амурские Тигры", "Тайфун". Думаю, что возражать никто не будет? Все единогласно? Утверждено", - добавил автор канала.

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