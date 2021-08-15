"Барыс" завоевал трофей перед стартом в новом сезоне КХЛ

Столичный "Барыс" обыграл карагандинскую "Сарыарку" в финале предсезонного турнира - Кубок Президента Республики Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 7:3. Первый период остался за "Барысом", который забросил три шайбы в первые десять минут игры. Отличились Кертис Волк (4-я минута), Егор Шалапов (7-я) и Мэтт Фрэттин (9-я).

Однако "Сарыарка" еще до перерыва сумела сократить отставание до минимума. Шайбы забросили Степан Грымзин (11-я) и Сергей Голоднюк (19-я, в большинстве).

В начале второй 20-минутки карагандинский клуб и вовсе сравнял счет - Грымзин оформил дубль.

Однако на 34-й минуте "Барыс" вновь вышел вперед усилиями Якоба Лильи. А за 28 секунд до завершения периода Даррен Диц удвоил преимущество команды, реализовав большинство.

В заключительном периоде "Барыс" закрепил успех - Егор Петухов (49-я) забросил шестую шайбу в ворота "Сарыарки". А точку в матче поставил Роман Старченко, отличившийся за 34 секунды до завершения времени.

Таким образом, "Барыс" успешно защитил трофей и в шестой раз в истории завоевал кубок.

Добавим, что в новом сезоне КХЛ "Барыс" стартует 3 сентября домашним матчем с уфимским "Салаватом Юлаевым".

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