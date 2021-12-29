"Барыс" завершил год поражением от "Салавата Юлаева"

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Вчера 21:42
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Салават Юлаев 1:2

Голы: Шмелев, 12 (0:1) ; Вей, 23 (1:1) ; Шмелев, 27 (1:2)

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Турнирная таблица

Казахстанский "Барыс" потерпел поражение от уфимского "Салавата Юлаева" в последнем матче в году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла на "Барыс Арене" и завершилась со счетом 1:2.

Первый период остался за гостями, которые усилиями Сергея Шмелева на 12-й минуте открыли счет.

После перерыва "Барыс" сумел отыграться - отличился Линден Вей (23-я). Однако спустя четыре минуты все тот же Шмелев оформил дубль и вновь вывел "Юлаев" вперед.

Следующий матч "Барыс" проведет уже в новом году - 3 января примет рижское "Динамо".

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Салават Юлаев


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