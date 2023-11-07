"Барыс" заинтересован в хоккеисте, который лечился от лудомании

Форвард Даниил Апальков продолжит карьеру в системе "Барыса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Шайба.kz.

Ранее в СМИ появлялась информация, что столичный клуб проявляет интерес к хоккеисту.

В нынешнем сезоне 31-летний российский форвард провел 16 матчей за "Сарыарку", в которых он набрал 22 (11+11) очка.

Напомним, хоккеист пропустил прошлый сезон, так как лечился от лудомании в реабилитационном центре.

В КХЛ Даниил Апальков выступал за "Металлург", "Локомотив", московское "Динамо" и "Сочи". Всего в лиге он сыграл 516 матчей и набрал 200 (85+115) очков.