"Барыс" выступил с заявлением по лучшему бомбардиру

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Сегодня 13:31 Комментарии 1
©ХК "Барыс"

Лучший бомбардир "Барыса" Райли Барбер не поможет команде в ближайших выездных матчах в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Барбер продолжает восстанавливается после повреждения, полученного в игре с "Автомобилистом". Нападающий остался в Астане и будет готовиться к домашней серии по индивидуальной программе. 

Таким образом, Барбер пропустит матчи "Барыса" против "Металлурга" (31 октября), "Автомобилиста" (2 ноября) и "Ак Барса" (4 ноября).

В текущем сезоне Барбер сыграл 23 матчей в КХЛ, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач (23 очка).

После 25 матчей "Барыс" с 21 очком занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. Команда Андрея Скабелки идет на серии из трех поражений.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Травма
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