"Барыс" вырвал победу у прямого конкурента за выход в Кубок Гагарина

©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
Вчера 22:13
Континентальная Хоккейная Лига
Регулярный чемпионат
Барыс - Автомобилист 3:2 Б

Голы: Михайлис, 3 (1:0) ; Да Коста, 7 (1:1) ; Волк, 15 (2:1) ; Голышев, 38 (2:2) ; Вей, 65 (3:2)

Нереализованные:

Турнирная таблица

ХК "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 27 декабря, в Нур-Султане подопечные Юрия Михайлиса принимали прямого конкурента за место в плей-офф - екатеринбургский "Автомобилист".

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые оформили победу по буллитам.

В первом периоде команды обменялись быстрыми голами. На четвертой минуте Никита Михайлис с передачи Кертиса Волка и Егора Шалапова открыл счет, а на восьмой сравнял Стефан Да Коста. 

На 16-й Волк, которому ассистировали Михайлис и Якоб Лилья, вывел "Барыс" вперед, но в самой концовке второго периода Анатолий Голышев отличился в меньшинстве, сделав 2:2. Этот счет продержался до окончания основного времени. 

Овертайм команды провели без голов. В итоге победителя выявляли в серии послематчевых бросков, где точнее оказались хоккеисты "Барыса".

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

"Барыс" идет на восьмом месте Восточной конференции, набрав 42 очка в 43 матчах. "Автомобилист" же располагается на девятом месте, имея на два очка меньше при таком же количестве игр. 

Следующие матчи казахстанский клуб также проведет на своей арене - 29 декабря против "Салавата Юлаева", 3 января против рижского "Динамо" и 5 января против магнитогорского "Металлурга".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Автомобилист


Показать комментарии
Хоккей КХЛ
5
Вчера 22:13
© 2008 - 2021 ТОО «EML»