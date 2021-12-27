"Барыс" вырвал победу у прямого конкурента за выход в Кубок Гагарина

ХК "Барыс" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 27 декабря, в Нур-Султане подопечные Юрия Михайлиса принимали прямого конкурента за место в плей-офф - екатеринбургский "Автомобилист".

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые оформили победу по буллитам.

В первом периоде команды обменялись быстрыми голами. На четвертой минуте Никита Михайлис с передачи Кертиса Волка и Егора Шалапова открыл счет, а на восьмой сравнял Стефан Да Коста.

На 16-й Волк, которому ассистировали Михайлис и Якоб Лилья, вывел "Барыс" вперед, но в самой концовке второго периода Анатолий Голышев отличился в меньшинстве, сделав 2:2. Этот счет продержался до окончания основного времени.

Овертайм команды провели без голов. В итоге победителя выявляли в серии послематчевых бросков, где точнее оказались хоккеисты "Барыса".

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

"Барыс" идет на восьмом месте Восточной конференции, набрав 42 очка в 43 матчах. "Автомобилист" же располагается на девятом месте, имея на два очка меньше при таком же количестве игр.

Следующие матчи казахстанский клуб также проведет на своей арене - 29 декабря против "Салавата Юлаева", 3 января против рижского "Динамо" и 5 января против магнитогорского "Металлурга".