"Барыс" выполнил задачу "минимум". КХЛ - о победе команды Михайлиса над "Металлургом"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила обзор ко второму матчу в плей-офф Кубка Гагарина "Металлург" - "Барыс", который завершился победой казахстанского клуба в овертайме.

"Барыс" вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии с "Металлургом"

"Магнитка" и "Барыс" в первом матче неожиданно устроили перестрелку, которую никто из остальных участников плей-офф повторить пока не может. Ожидаемо, что главная замена в составе гостей была связана с вратарской линей: Хенрик Карлссон откровенно провалил первую игру. Заменивший его Йони Ортио пропустил первый же бросок - его форма также вызывает опасения, ведь он только-только оправился после травмы. Но Юрий Михайлис последний рубеж доверил именно Ортио. В воротах "Металлурга" с первых минут вышел Юхо Олкинуора, также сменивший неудачно начавшего предыдущую встречу Василия Кошечкина и отработавший стабильно оставшееся время.

Состав "Барыса" усилился Джесси Блэкером, занявшим место в третьей паре обороны, и еще одним защитником Егором Шалаповым, вышедшим вместо Самата Данияра. Перестановки, продиктованные большим количеством пропущенных голов, вполне логичные. Магнитогорцы же потеряли одного из ключевых хоккеистов - Егора Яковлева. А в четвертое звено отрядили Архипа Неколенко - классический центр, стабильно побеждающий в борьбе на вбрасываниях, - очевидно, был призван улучшить игру на точке.

Первый период вызывал ощущение дежавю. После первых десяти минут в зоне "Металлурга" практические не было нарезанного снега - все события развивались на половине "Барыса". Хозяева играли в давление, много бросали. Не хватало реализации; часто Ортио даже не приходилось вступать в игру, шайба шла мимо. И снова магнитогорцев подвела игра в неравных составах: свое большинство они не реализовали, а гости отличились с первой же попытки. "Барсы" уже привычно сдержали стартовый натиск, а после гола выровняли игру.

Если и дальше продолжать логику первого матча серии, то во втором периоде "сталевары" должны были прибавить и превзойти соперника, проседающего после первого перерыва. Так и случилось. За месяц до сорокалетия Сергей Мозякин по-прежнему в порядке: не уходит со льда без набранных очков, здорово помогая своей команде в розыгрыше большинства. Сегодня он отдал шайбу под результативный бросок Андрею Нестрашилу.

После безбашенного хоккея первой игры соперники сыграли в привычном для своих очных встреч стиле. Третий период, по своей сути, с первых минут напоминал овертайм. Надежно действовали оба вратаря - типичный "низовой" хоккей до первой серьезной ошибки. Но ее так и не случилось: и те, и другие позиционно строили оборону, были осторожны в атакующих действиях и выжидали. А вот настоящий овертайм завершился быстро: Даррен Диц поставил точку выстрелом издалека уже на первой минуте дополнительного времени. "Барыс" выполнил задачу "минимум" и при равном счете в серии возвращается в Нур-Султан", - говорится в тексте.

Напомним, что в первой игре "Магнитка" победила - 7:4. В столице Казахстана команды сыграют 6 и 8 марта. Серия, в которой счет стал 1-1, продлится до четырех побед.