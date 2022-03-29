"Барыс" "выгонят" из КХЛ? Известны подробности

Игроки "Барыса" сомневаются, что им закроют задолженности по заработной плате, сообщает "Спорт-Экспресс". Издание ставит под вопрос участие казахстанцев в КХЛ.

О финансовых проблемах клуба из Нур-Султана стало известно ранее, но был расчет, что долги закроют.

"Есть проблемы у "Барыса". Там зарплату не платят уже три месяца, а хоккеистам говорят, что до конца апреля не стоит ни на что рассчитывать. К этому моменту долг будет составлять уже четыре месяца, и многие очень сильно волнуются: а отдадут ли?

В прошлом сезоне выплатили, но тогда не было мирового кризиса, а совсем недавно в этой стране тоже были волнения. И, как вы помните, государственный пост покинул основной куратор команды. Так что надо не просто найти деньги, а разобраться, кто дальше будет руководить клубом из Казахстана. И нужен ли он вообще в КХЛ", - констатирует издание.

Не допустят к КХЛ? "Барыс" поймали на задержках зарплаты