Не допустят к КХЛ? "Барыс" поймали на задержках зарплаты

Игроки казахстанского клуба "Барыса" три месяца не получают заработную плату, сообщает Телеграм-канал "Держи передачу".

Столичные хоккеисты досрочно завершили борьбу в Кубке Гагарина, а в мае должны выйти на лед в составе сборной Казахстана на чемпионате мира.

"В эфире наша любимая рубрика "Не платят". Хоккеисты "Барыса" не получают зарплату уже 3 месяца. Обещают дать в конце апреля (но тогда будет уже 4 месяца).

Ну и как серьезно относиться к клубу? Отдадут ли вообще? Допустят ли клуб к турниру? У меня сотни вопросов. Скоро будет новая глава рубрики - про ВХЛ", - пишет источник.

"Барыс" рискует потерять весь состав. Подробности

Ранее стало известно, что у многих игроков "Барыса" истекают контракты, и они могут покинуть команду. Что касается плей-офф, то казахстанцы проиграли магнитогорскому "Металлургу" (1:4).