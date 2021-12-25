"Барыс" выбрал вратаря сборной Казахстана на матч с одним из лидеров "Востока"

Сегодня, 25 декабря, "Барыс" сыграет с "Трактором" в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Челябинске и начнется в 18:00 по времени Нур-Султана. В этот раз тренерский штаб астанчан решил доверить место в воротах Никите Бояркину из сборной Казахстана. Начинавший предыдущую игру с "Ак Барсом" Йони Ортио не попал в заявку.

Состав на игру выглядит так:

Перед этим противостоянием "Трактор", набрав 61 балл, идет вторым в Восточной конференции, в которой "Барыс" с 40 очками располагается на восьмой строчке.