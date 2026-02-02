"Барыс" возьмёт реванш? Прямая трансляция матча КХЛ

Сегодня, 2 февраля, астанинский "Барыс" проведёт очередной матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступит хабаровский "Амур", передают Vesti.kz.

Встреча состоится в Хабаровске и стартует в 14:15 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Команды встречались 31 января в Хабаровске и тогда удача сопутствовала хозяевам льда, вырвавшим победу в серии буллитов (1:1, 1:0 по буллитам).

На данный момент "Амур" с 43 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции, где "Барыс" располагается на предпоследней, десятой строчке, имея в активе 40 очков.

В лазарете казахстанского клуба находится американский нападающий Мэйсон Морелли.