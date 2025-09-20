"Барыс" в драматичном матче КХЛ уступил "Северстали"

В Череповце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, где местная "Северсталь" на своём льду одержала победу над астанинским "Барысом" со счётом 3:2, передают Vesti.kz.

Хозяева оформили результат усилиями Кирилла Пилипенко, который дважды поразил ворота соперника, и Никиты Камалова. У гостей отличились Мэйсон Морелли и Владимир Волков.

После шести сыгранных встреч "Северсталь" набрала шесть очков и занимает пятое место в таблице Западной конференции. "Барыс" с тем же количеством баллов располагается на восьмой позиции в Восточной конференции.