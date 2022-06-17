"Барыс" узнал свою судьбу в КХЛ после прихода Андрея Скабелки

©ХК "Барыс"
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Вчера 21:11

Казахстанский клуб "Барыс" отправят в конференцию Якушева в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает AllHockey.ru.

Ранее "Барыс" объявил о возвращении главного тренера Андрея Скабелки, а также о новом контракте с лидером команды Никитой Михайлисом.

"Состав конференций КХЛ в сезоне-2022/23 по проекту ФХР должен выглядеть следующим образом:

конференция Юрзинова: СКА, ЦСКА, "Салават Юлаев", "Ак Барс", "Металлург", "Авангард", "Динамо" Москва, "Трактор", "Локомотив", "Спартак", "Северсталь", "Динамо" Минск;

конференция Якушева: "Автомобилист", "Сибирь", "Барыс", "Торпедо", "Нефтехимик", "Витязь", "Сочи", "Амур", "Адмирал", "Куньлунь", - пишет издание со ссылкой на источник.

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Вчера 21:11
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