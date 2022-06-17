Диц - без клуба, или как игроков сборной Казахстана оценивают в КХЛ

Экс-лидер "Барыса" Даррен Диц выпал из топового списка в КХЛ, а четыре игрока сборной Казахстана попали в топ-160 лиги по заработным платам, передает корреспондент Vesti.kz.

Диц выиграл Кубок Гагарина с московским ЦСКА, а ведь в период карьеры в казахстанском клубе являлся самым высокооплачиваемым игроком лиги - он получал 100 миллионов рублей за сезон. Ранее хоккеист получил новый контракт.

"Даррен Диц, Вадим Шипачев, Теему Хартикайнен - из тройки лидеров предыдущего рейтинга никто не сохранил свои позиции. Диц после окончания контракта с ЦСКА пока находится без клуба, Шипачев пошел на понижение по деньгам после обмена из "Динамо" в "Ак Барс", а Хартикайнен уехал из "Салавата Юлаева" еще по ходу плей-офф", - информирует "Спорт-Экспресс".

Новое соглашение с "Барысом" заключил форвард Никита Михайлис, который с 50 миллионами поделил места с 29-е по 43-е. Столько же заработает защитник сборной Казахстана Джейси Блэйкер, продолжающий карьеру в "Автомобилисте".

На пять миллионов меньше получит Кертис Волк, который заключил контракт с клубом из Екатеринбурга (с 44-го по 56-е места). 40 миллионов от "Авангарда" получит Виктор Сведберг, что позволило ему поделить позиции с 61-й по 73-ю.

Лидер "Барыса" попал в список самых дорогих игроков КХЛ

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