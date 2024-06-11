"Барыс" узнал соперников по предсезонному турниру в Омске

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Сегодня 18:00
©ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" узнал расписание Кубка Блинова в Омске. Он состоится с 21 по 25 августа, сообщают Vesti.kz.

Участие в турнире помимо "Барыса" примут омский "Авангард", ярославский "Локомотив" и новосибирская "Сибирь".

Напомним, астанчане стали победителями этого турнира в прошлом году, одержав три победы в трех матчах.

На предстоящем турнире в Омске столичный клуб проведет четыре матча: против "Авангарда"(21 августа), "Сибири" (22 августа), "Трактора" (24 августа) и "Локомотива" (25 августа).

Напомним, ранее "Барыс" узнал календарь предстоящего сезона. 

Метки:
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