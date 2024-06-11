"Барыс" узнал календарь нового рекордного сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте представила календарь нового сезона, сообщают Vesti.kz.

Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным - 187. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 97 игровых дней подряд.

Регулярный чемпионат стартует 3 сентября в Магнитогорске матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты прошлого сезона "Металлург" и "Локомотив".

"Барыс" начнет сезон четырехматчевой домашней серией, в рамках которой подопечные Дэвида Немировски сыграют с "Нефтехимиком" (4 сентября), "Трактором" (6 сентября), "Амуром" (9 сентября) и минским "Динамо" (13 сентября). Далее команда отправится в выездное турне по маршруту Екатеринбург – Казань – Балашиха. 17 сентября "Барыс" встретится с "Автомобилистом", 19 сентября – с "Ак Барсом", а 21 сентября астанчане сыграют с "Витязем".

Завершится регулярный чемпионат для "Барыса" 22 марта. В этот день команда примет на домашней арене "Салават Юлаев".

Регулярный чемпионат продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча. Плей-офф пройдет с 26 марта по 25 мая 2025 года. Первый раунд по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго вновь будет перекрестный формат.

В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Пары второй группы: первая команда Востока против четвёртой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.

Структура формирования матчей для каждой из команд в регулярном чемпионате:

44 матча с каждой командой (22 дома, 22 в гостях);

Запад

20 матчей с каждой командой конференции (10 дома, 10 в гостях);

4 матча в рамках добора (2 дома, 2 гостях)

Восток

22 матча с каждой командой конференции (11 дома, 11 в гостях);

2 матча в рамках добора (1 дома, 1 в гостях).

До первой в сезоне паузы на Кубок Первого канала, команд будут играть 97 дней подряд. Пауза продлится с 9 по 16 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели Звезд Хоккея – с 7 по 10 февраля 2025 года.

Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день в чемпионате будет проходить четыре матча. По сравнению с прошлым сезоном в каждом из месяцев чемпионата, за исключением декабря, было сокращено число игр на 20, что позволило достигнуть максимальной равномерности распределения матчей по месяцам.