"Барыс" ушел на Новый год в зоне плей-офф КХЛ

Казахстанский "Барыс" завершил год в зоне плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Этому поспособствовал казанский "Ак Барс", который в Екатеринбурге разгромил местный "Автомобилист" со счетом 5:1 (3:0, 0:0, 2:1).

Благодаря этой победе "барсы" набрали 60 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. "Автомобилист" (40) остался на девятой строчке.

"Барыс, несмотря на домашнее поражение от "Салавата Юлаева" (1:2), с 42 очками остался на восьмом месте на "Востоке". Уфимцы (59) же идут четвертыми.